Turnen bei Olympischen Spielen Dauser verdrängt vor Barren-Finale Gedanken an Karriereende

Weltmeister Lukas Dauser verdrängt vor seinem olympischen Barren-Finale am kommenden Montag die Gedanken an ein mögliches Karriereende. Es stehe im Raum, dass er wahrscheinlich seine letzte Barrenübung turnen werde, sagte der 31-jährige Unterhachinger im olympischen Dorf. „Ich will mich irgendwie noch nicht entscheiden oder ich will noch keine Gedanken darüber verlieren, weil es mich nur ablenkt“, erklärte der deutsche Mehrkampf-Meister.