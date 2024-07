Gute Qualifikation Dauser glänzt bei starkem Auftritt der Turn-Riege

Die deutschen Turner haben sich bei den Olympischen Spielen in Paris mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung gute Chancen auf das Team-Finale erkämpft. Angeführt von Barren-Weltmeister Lukas Dauser kam die Riege von Bundestrainer Valeri Belenki in der Qualifikation auf 245,395 Punkte. Damit belegten Dauser, Andreas Toba, Nils Dunkel, Pascal Brendel und Timo Eder nach der ersten von drei Ausscheidungen den vierten Platz. Für das Finale am Montag muss die deutsche Mannschaft unter die besten Acht kommen.