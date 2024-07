Olympia vor der Haustür Das olympische Dorf an der Saar – unterwegs mit Joachim Tesche

Drei, vier Mal täglich macht Joachim Tesche einen Rundgang über den Sportcampus Saar. Der Finanzvorstand des Landessportverbandes für das Saarland schaut in den Sportstätten nach dem Rechten. Verschafft sich einen Überblick, ob die Trainingseinheiten der vielen Gäste aus aller Welt reibungslos funktionieren. Ein kurzer Plausch hier, eine schnelle Hilfe da. Als sich Tesche am Mittag in der Mensa an den Tisch setzt, ein Teller mit Reis und Hühnchen vor sich, schaut er sich beseelt und zufrieden um.