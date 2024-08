Sommerspiele Das bringt der Olympia-Tag in Paris

19:29: Im Finale der Mannschaftsverfolgung der Damen geht es heute um die Medaillen. Ob Franziska Brauße, Mieke Kröger, Lisa Klein und Laura Süßemilch die entscheidenden Läufe überhaupt erreichen, entscheidet sich erst am Vormittag in der Runde der letzten Acht. Deutschland holte in Tokio zwar Olympia-Gold. Doch diesmal sind eher andere Nationen favorisiert. Die Männer sind bereits ausgeschieden.