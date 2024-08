Sommerspiele Das bringt der Olympia-Tag in Paris

18:00: Die deutschen Fußballerinnen werden bei Olympia auf jeden Fall um eine Medaille spielen. Nach dem gewonnenen Elfmeterschießen gegen Kanada wollen sie nun ins Finale einziehen. Gegner in der Vorschlussrunde in Lyon sind die favorisierten USA, die schon viermal Olympia-Gold gewonnen und das deutsche Team in der Gruppenphase 4:1 geschlagen haben.