Sommerspiele Das bringt der Olympia-Tag in Paris

Paris · Am siebten Tag der Sommerspiele stehen 23 Entscheidungen an. Größte deutsche Medaillen-Hoffnung sind die Springreiter. Spannend wird es in den Mannschaftssportarten.

01.08.2024 , 17:47 Uhr

Am Freitag gehört das deutsche Springreiter-Team zu den Favoriten. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Bescheren die Springreiter dem deutschen Team die nächste Goldmedaille? In der Qualifikation blieb das Team von Bundestrainer Otto Becker als einzige Equipe ohne Fehler. Ansonsten hofft das deutsche Team auf Edelmetall im Mixed-Wettbewerb beim Bogenschießen. Außerdem sind die deutschen Handballer, Basketballer und Volleyballer in ihren nächsten Gruppenspielen gefordert. Die Höhepunkte des Olympia-Tages 09.00 Uhr: Die deutschen Volleyballer kämpfen im abschließenden Gruppenspiel gegen Argentinien um das Weiterkommen. Nach dem Auftaktsieg gegen Japan gab es zuletzt ein knappes 2:3 gegen die USA. 10.30 Uhr: Bundesinnenministerin Nancy Faeser kommt ins Deutsche Haus, um die deutsche Olympia-Bewerbung für 2040 weiter voranzubringen. Die SPD-Politikerin wird für die Bundesregierung die Absichtserklärung unterzeichnen. 14.00 Uhr, Pferdesport/Springen: Nach dem Olympiasieg von Vielseitigkeitsreiter Michael Jung könnte es im Springen wieder Gold geben. Das Trio um Vize-Europameister Philipp Weishaupt mit Zineday schaffte die Qualifikation am Donnerstag ohne Mühe und blieb als einziges Team ohne einen einzigen Fehler. Es geht aber wieder bei null los. 16.00 Uhr, Handball, Männer: Nach der Niederlage gegen Kroatien wollen die deutschen Handballer zurück in die Spur finden. Gegner ist der zweimalige Europameister Spanien. Mit einem dritten Sieg könnte die deutsche Mannschaft auch ihre Ausgangsposition für ein mögliches Viertelfinale verbessern. 21.00 Uhr, Basketball, Männer: Nach den Siegen gegen Japan und Brasilien geht es nun für Dennis Schröder und Co. um den Gruppensieg. Dafür muss ein Sieg gegen Gastgeber Frankreich um Superstar Victor Wembanyama her. Die Übertragungen der Wettbewerbe Die ARD überträgt von 9.05 Uhr an bis Mitternacht. Eurosport beginnt mit seiner Sendung „Bonjour Paris“ ab 8.00 Uhr, die Live-Übertragungen gehen bis 23.15 Uhr. Zudem sind die Wettbewerbe in Einzelstreams auf sportschau.de, zdf.de/sport und der Plattform Discovery+ zu sehen. Die Entscheidungen des Tages Pferdesport/Springen14:00: Mannschaft, Finale Schwimmen11:00: Wasserspringen - Synchronspringen 3 m, Männer20:30: 50 m Freistil, Männer, Finale20:36: 200 m Rücken, Frauen, Finale20:43: 200 m Lagen, Männer, Finale Leichtathletik10 000 m, Männer Radsport/BMX21:35: BMX, Männer, Finale11:50: BMX, Frauen, Finale Rudern11:30: Zweier ohne St., Männer, Finale11:42: Zweier ohne St., Frauen, Finale12:02: Lgw.-Doppelzweier, Männer, Finale12:22: Lgw.-Doppelzweier, Frauen, Finale Fechten20:30: Degen Mannschaft, Herren, Finale Schießen09:30: KK-Sportgewehr Dreistellungskampf 50 m (3 x 40), Frauen, Finale Segeln16:03: Windsurfen, IQFoil, Frauen16:23: Windsurfen, IQFoil, Männer Turnen12:00: Trampolin, Einzel, Frauen, Finale18:00: Trampolin, Einzel, Männer, Finale Tennis19:00: Doppel, Mixed, Finale Badminton16:10: Doppel, Mixed, Finale Judo17:38: + 78 kg, Frauen, Finale18:09: + 100 kg, Männer, Finale Bogenschießen16:43: Mannschaft, Mixed, Finale © dpa-infocom, dpa:240801-930-191426/2

(dpa)