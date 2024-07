Sommerspiele Das bringt der Olympia-Tag in Paris

Die Aussichten auf deutsche Medaillen bei den Olympischen Spielen in Paris sind am Donnerstag überschaubar. Im Fokus steht Fahnenträgerin Anna-Maria Wagner. Gefordert sind auch die Basketballerinnen in der Halle und beim 3x3 sowie die Handballerinnen. In der Leichtathletik beginnen die Wettkämpfe mit den Entscheidungen im Gehen.