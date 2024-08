Beach-Volleyball bei Olympia „Danach ist es vorbei“ - Olympiasiegerin Ludwig tritt ab

Nach dem Ausscheiden in Paris hatte Ludwig mit den Tränen gekämpft. „Es ist einfach so bitter, dass wir dieses Stadion nicht weiter genießen können“, sagte sie vor der Arena unter dem Eiffelturm mit gebrochener Stimme. „Und dann diese Fans zu sehen, die einfach da sind und uns anfeuern immer noch, obwohl es vorbei ist, die für uns da sind. Es ist so bitter, dass wir denen einfach nicht mehr geben können“, sagte Ludwig, die zusammen mit Lippmann bereits in der Vorrunde gescheitert war.