Olympia-Vorrunde Dämpfer für Hockey-Herren - Frauen feiern Auftaktsieg

André Henning hofft auf eine Trotzreaktion seiner Mannschaft in den kommenden Tagen: „Hier sind die meisten Spiele auf Augenhöhe. Dann musst du akzeptieren, dass du auch mal eines hergibst.“ Ungeachtet des Dämpfers bleibt der Männer-Coach zuversichtlich: „So schwach werden wir in diesem Turnier in der Offensive nicht mehr spielen. Die Mannschaft ist zum Glück sehr smart und kann sehr schnell lernen.“