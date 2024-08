Dramatische Olympia-Momente Corona, Grippe & Co.: Wann kann ich wieder Sport machen?

Doch sie lassen sich wieder aufbauen: „Das Schöne an Muskeln ist, die haben ja ein Gedächtnis. Die wissen, was sie mal gekonnt haben, was sie auch immer noch können“, so der Sportmediziner: „Daran erinnern sie sich gerne. Und dementsprechend ist danach das Training auch für die Muskulatur möglich. Allerdings in einer etwas anderen Dosierung als zu Beginn. Aber das Muskelgedächtnis hilft, einfach wieder zurückzukommen in die alte Leistungsfähigkeit.“