Sommerspiele in Paris „Chance ihres Lebens“: Handballerinnen träumen vom Coup

Wenn die DHB-Frauen am Dienstag (13.30 Uhr) das umgewandelte Fußballstadion des OSC Lille betreten, haben sie eine ganze Nation gegen sich. Bis zu 27.000 Zuschauer dürften das Stade Pierre-Mauroy in einen glühenden Hexenkessel verwandeln und die Marseillaise mehr als einmal inbrünstig anstimmen. Für die deutschen Handballerinnen ist es wahrscheinlich das größte Spiel ihrer Karriere. „Sie haben da die Chance ihres Lebens - auch wenn die von außen gesehen nicht all so groß ist. Wir glauben daran“, stellte Kromer klar.