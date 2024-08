Olympische Spiele Burghardt in erlesenem Kreis: Medaillen in Winter und Sommer

In der Olympia-Historie ist das, was nun Burghardt vollbracht hat, eine Seltenheit. Offiziellen Angaben zufolge gelang das vor der Sprinterin insgesamt nur sechs anderen Athletinnen und Athleten - zuletzt dem US-Amerikaner Eddy Alvarez in einer kuriosen Kombination. Nach Silber im Short Track 2014 in Sotschi folgte vor drei Jahren in Tokio auch Silber mit dem US-Team im Baseball.