Schwimmen bei Olympia Britta Steffen: Bei gutem Start kann „Großes entstehen“

Weltmeisterin Köhler ist direkt zum Auftakt der olympischen Schwimmrennen an diesem Samstag über 100 Meter Schmetterling gefordert. Langstrecken-Spezialist Wellbrock will über 800 und 1500 Meter Freistil sowie im Freiwasser angreifen. Über zehn Kilometer holte der heute 26-Jährige in Tokio Olympia-Gold. Zu den großen Medaillenkandidaten zählt zudem Freistil-Ass Lukas Märtens. Wie Köhler greift auch der 22-Jährige direkt am ersten Wettkampftag ins Geschehen ein und ist über 400 Meter Sieg-Kandidat.