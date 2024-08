Olympische Spiele in Paris Brandl verfehlt Taekwondo-Bronze: „Tut unfassbar weh“

Taekwondo-Europameisterin Lorena Brandl hat bei den Olympischen Spielen von Paris ihren entscheidenden Kampf um die Bronzemedaille verloren. Die 27 Jahre alte Oberbayerin unterlag in der Klasse über 67 Kilogramm der Südkoreanerin Lee Dabin. „Ein gutes Ergebnis habe ich geliefert“, sagte Brandl. „Ich war im Bronze-Medal-Match. Das jetzt hergeben zu müssen in der dritten Runde, tut unfassbar weh, weil man es schon fast in der Hand hat.“ Lee Dabin hatte zunächst geführt, Brandl glich jedoch aus und verlor erst in der entscheidenden dritten Runde.