Tischtennis Boll nach Olympia-Rückkehr: „Feingefühl noch nicht da“

Der frühere Weltranglistenprimus kämpft mit den Kollegen um die fünfte Team-Medaille bei Olympia nacheinander. In Peking 2008 und Tokio 2021 gab es jeweils Silber, in London 2012 und Rio de Janeiro 2016 jeweils Bronze. Ganz aufhören wird er nach Olympia aber nicht: Für seinen Verein Borussia Düsseldorf will er noch eine Saison bis zum Vertragsende 2025 in der Bundesliga spielen. Im Einzel trat Boll in Frankreich zuvor schon nicht mehr an.