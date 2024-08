Sommerspiele in Paris Bogenschützin Kroppen nach Silber-Coup im Einzel raus

Am Pariser Invalidendom hatte Kroppen ihre ersten beiden Duelle bereits am Mittwoch gewonnen und war so als einzige Deutsche in die Runde der besten 16 eingezogen. Europameisterin Katharina Bauer und Charline Schwarz waren zuvor gescheitert. Team-Weltmeister Deutschland verfehlte durch das Aus im Viertelfinale auch im Mannschaftswettbewerb der Frauen die erhoffte Medaille.