Sommerspiele in Paris Bogenschützen Kroppen/Unruh schießen im Finale um Gold

Das Gold-Match ist eine Neuauflage des vergangenen WM-Finals. In Berlin hatten sich Kroppen (28) und Unruh (31) im Vorjahr in Berlin Lim Sihyeon und Kim Woojin aus Südkorea geschlagen geben müssen. In anderer Besetzung hatten die Koreaner zuletzt vor drei Jahren in Tokio bereits überlegen den Olympiasieg gefeiert. Bei den vergangenen Sommerspielen hatten Kroppen/Unruh in Japan den geteilten neunten Rang belegt.