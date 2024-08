Sommerspiele in Paris Bogenschütze Unruh verpasst Einzel-Bronze bei Olympia knapp

Am Vormittag hatte Unruh im Einzel-Achtelfinale gegen den Briten Tom Hall mit 7:3 gewonnen. Dann kam es zu einem Viertelfinal-Thriller gegen den Franzosen Baptiste Addis: Weil Unruh im Shoot-Off am Ende sein Pfeil minimal näher am Zentrum platzierte als der Lokalmatador, sprang ein 6:5-Erfolg raus.