Olympia in Paris Bogenschießen: Kroppen/Unruh im Viertelfinale

Das deutsche Mixed-Team Michelle Kroppen/Florian Unruh steht im Bogenschießen im olympischen Viertelfinale. Das Duo besiegte am Pariser Invalidendom Ana Rendón/Santiago Arcila aus Kolumbien knapp mit 5:4 und machte einen ersten Schritt in Richtung Medaille. Am Nachmittag (15.12 Uhr) geht es gegen Mexiko zunächst um den Einzug in das Halbfinale.