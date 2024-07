Exklusiver Blick in die Küche Was den indischen Olympia-Stars in Saarbrücken aufgetischt wird

Training, Training, Training – aber auch eine ausgewogene Ernährung. Die Athleten, die sich in diesen Tagen am Sportcampus Saar auf den Höhepunkt ihres Sportler-Lebens, die Olympischen Spiele in Paris, vorbereiten, müssen natürlich entsprechend verköstigt werden. Nach einer kurzen Pause nach dem Mittagessen widmet sich Dikshant Mehta in der großen Küche im Sportlertreff bereits der Zubereitung des Abendessens.