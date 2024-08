Von Paris nach LA Billie Eilish und Red Hot Chili Peppers bei Olympia-Feier

Los Angeles will als nächster Olympia-Gastgeber bei der Schlussfeier der Spiele in Paris musikalische Megastars auf die Bühne holen. Während der Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele am Abend werden Singer-Songwriterin Billie Eilish und die Rockband Red Hot Chili Peppers auftreten. Auch US-Rapper Snoop Dogg, der bei den Spielen in Paris ein viel gesehener Gast war, soll bei dem Event dabei sein.