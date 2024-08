Turnen bei Olympischen Spielen Biles krönt Gala mit sechstem Gold - Kevric Olympia-Achte

Im Schatten der Biles-Gala war Helen Kevric als hervorragende Achte beste Deutsche. Die 16 Jahre alte Mehrkampf-Meisterin erreichte an Schwebebalken, Boden, Stufenbarren und Sprung insgesamt 54,598 Punkte. „Ich bin sehr fröhlich“, sagte die Jüngste im deutschen Olympia-Team. Am Sonntag steht sie noch im Finale am Stufenbarren, wo sie mit 14,466 Punkten ihre höchste Note bekam.