Olympia in Paris Betten unbequem: Italienischer Schwimm-Star schläft in Park

Weil ihm die Betten im olympischen Dorf zu unbequem sind, hat sich der italienische Schwimm-Star Thomas Ceccon für ein Nickerchen einen ungewöhnlichen Ort ausgesucht. Der 23-Jährige wurde während der Spiele in Paris bei einem Schläfchen in einem Park gesichtet. Der saudi-arabische Ruderer Husein Alireza teilte in einer Instagram-Story ein Video des Italieners, das diesen auf einem weißen Handtuch vor einer Parkbank schlafend zeigt.