Pariser Sommerspiele Bestnoten statt Verkehrskollaps - Metro glänzt zu Olympia

Die Zahl der täglichen Fahrgäste im Großraum Paris liege bei sieben Millionen im Vergleich zu 6,6 Millionen während eines gewöhnlichen Sommers, berichtete der Sender France 3. Im Vorfeld der Spiele waren die Einwohner von Paris mit einer großangelegten Kampagne ermuntert worden, im Homeoffice zu arbeiten oder zu Fuß oder per Fahrrad zur Arbeit zu kommen. Firmen war nahegelegt worden, Tätigkeiten in andere Standorte außerhalb von Paris zu verlegen. Wie RATP-Chef Jean Castex dem Sender sagte, seien in der Tat etwas weniger Pariser als üblich in den Bahnen unterwegs.