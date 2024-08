Olympische Spiele in Paris Belgische Triathletin Michel auf dem Weg der Besserung

Die belgische Triathletin Claire Michel befindet sich nach ihrer Erkrankung während der Olympischen Spiele in Paris auf dem Weg der Besserung. „Bluttests haben gezeigt, dass ich mir einen Virus eingefangen habe“, teilte die 35-Jährige in den sozialen Medien mit. Es handle sich nicht um eine Infektion mit Escherichia coli, auch Kolibakterium genannt, erklärte Michel. Nach drei Tagen Erbrechen und Durchfall habe sie am Sonntag in der Poliklinik des olympischen Dorfes „intensivere medizinische Versorgung“ gebraucht. Mittlerweile gehe es ihr besser. Sie sei inzwischen wieder nach Belgien zurückgekehrt.