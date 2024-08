Olympia-Fußball Bei Sieg gegen Spanien: Bronze für DFB-Frauen in Paris

Deutschlands Fußballerinnen erhalten ihre olympischen Bronzemedaillen im Falle eines Sieges gegen Spanien nach dem Endspiel in Paris. Wie der DFB in Lyon bestätigte, würde dann das ganze Team am Samstagvormittag mit dem TGV in die Hauptstadt fahren. Um 17.00 Uhr spielen die USA und Brasilien im Prinzenpark um Gold. Danach ist die Medaillenzeremonie.