Spiele in Paris „Bedeutet mir alles“: Varfolomeev Gymnastik-Olympiasiegerin

„Ich kann kaum verstehen, was passiert ist“, sagte die 42-Jährige und erinnerte an die unrunde Vorbereitung auf Paris: „Jeder Wettkampf war wie Olympia, genauso stressig, alle haben geguckt, alle haben kommentiert und prognostiziert, was möglich ist und was nicht. Es war wahnsinnig schwer.“ Und Varfolomeev ergänzte: „Von Anfang der Saison an wussten wir, dass unser Ziel nur die Olympischen Spiele sind. Die Wettkämpfe davor waren nur Probe.“