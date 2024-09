Überraschung bei Olympia Becker-Faust und Vettel-Finger: Kaufmann erinnert an Große

Die in Bietigheim-Bissingen bei Stuttgart lebende Linkshänderin fällt immer wieder mit Gesten wie der an Ex-Tennis-Star Boris Becker erinnernden geballten Faust oder dem ausgestreckten rechten Zeigefinger auf. Die Faust habe sie schon als Kind gemacht, sie sei gar nicht so auf Becker bezogen, erklärte Kaufmann nun. Beim Zeigefinger gibt es aber ein prominentes Vorbild. „Das habe ich mir bei Sebastian Vettel abgeschaut, weil ich sehr gerne Formel 1 schaue. Damit will ich zeigen, dass viele Dinge in Gottes Hand liegen“, sagte die Spielerin des bayerischen Vereins SV DJK Kolbermoor.