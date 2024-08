Sommerspiele in Paris Beck verfehlt Olympia-Medaille im Freiwasserschwimmen klar

Bis zum Renntag hatte Beck nicht in der Seine trainiert. Während ihre Nationalteamkollegen am Mittwochmorgen die Wettkampfstätte testeten, wollte Beck kein gesundheitliches Risiko eingehen. Obwohl die Organisatoren nach Wasserproben grünes Licht gaben, trainierte Beck mit dem italienischen Team im Pool. Am Freitag sind Tokio-Olympiasieger Florian Wellbrock und Oliver Klemet ebenfalls über zehn Kilometer gefordert.