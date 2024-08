Sommerspiele in Paris Beck verfehlt Medaille in der Seine: „Andere Sportart“

Erst in der Nacht vor dem Rennen hatten die Schwimmerinnen endgültig grünes Licht für das Rennen bekommen. Die Wasserwerte waren nach Angaben der Veranstalter in Ordnung. „Wir haben uns schon ein bisschen auf den Arm genommen gefühlt“, sagte Beck mit Blick auf das Hin und Her in den vergangenen Tagen. Am Freitag sind Tokio-Olympiasieger Florian Wellbrock und Oliver Klemet beim Männer-Rennen ebenfalls in der Seine gefordert.