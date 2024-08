Freiwasser in Paris Beck nach Seine-Schwimmen: „Erbrechen im Zehn-Minuten-Takt“

Schwimmerin Leonie Beck hat ihre Erkrankung nach dem olympischen Freiwasserrennen in der Seine mit eindrücklichen Worten geschildert. Am Tag nach ihrem Wettkampf sei es ihr zunächst noch gut gegangen, sagte die 27-Jährige der Mediengruppe „Münchner Merkur/tz“. „Ab elf Uhr habe ich dann schon gemerkt: Oh, oh, irgendwas ist komisch. Ich bin in das Hotel meiner Eltern, weil ich mich hinlegen musste. Leider habe ich es nicht bis ins Zimmer geschafft, ein bisschen meiner Körperflüssigkeit hat sich in der Hotellobby verteilt.“