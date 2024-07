Olympia in Paris Beach-Volleyballerinnen Müller und Tillmann starten mit Sieg

Müller und Tillmann, die WM-Dritten von 2022 gehören in Paris zum Kreis der Medaillen-Kandidatinnen. Zuletzt hatte das in Hamburg trainierende Paar das Elite-Turnier der Beach Pro Series in Wien gewonnen. Weitere Gegnerinnen in der Gruppe sind die amerikanischen Weltmeisterinnen Kelly Cheng/Sara Hughes und die Tschechinnen Barbora Hermannová/Marie-Sára Štochlova.