Medaillenkandidaten in Paris Beach-Volleyballer Ehlers/Wickler holen sich Gruppensieg

Im vergangenen Jahr im WM-Achtelfinale waren Ehlers/Wickler noch an den Polen gescheitert, die am Ende Dritter wurden. Das Selbstvertrauen der Deutschen war nach dem am Ende souveränen Erfolg groß. „Wir wissen, dass wenn wir unser bestes Spiel abrufen können, wir gegen fast jeden Gegner als Sieger vom Platz gehen“, sagte Wicker.