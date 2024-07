Olympia-Turnier in Lille Basketballerinnen bangen weiter um Nyara Sabally

Die deutschen Basketballerinnen bangen vor dem zweiten Vorrunden-Spiel gegen Japan weiter um den Einsatz von Nyara Sabally. Die 24-Jährige vom WNBA-Club New York Liberty konnte auch am Mittwoch nicht mit der Mannschaft trainieren. Die jüngere der beiden Sabally-Schwestern war zwar in der Trainingshalle Salles Maurice Herzog et Pierre Mazeaud in Lille anwesend, verfolgte die Einheit nach ihrer leichten Gehirnerschütterung aus dem Auftaktspiel gegen Belgien aber nur als Zuschauerin.