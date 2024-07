Olympia-Vorbereitung auf dem Sportcampus Saar Warum die Trainerin der nigerianischen Basketballerinnen auf 180 war

Aus den Boxen dröhnt „It’s getting hot in here“. Die Basketballerinnen der nigerianischen Nationalmannschaft nehmen den Rhythmus auf, als sie ihre ersten Würfe auf die sechs Körbe in der Bogenhalle am Sportcampus Saar platzieren. Einige wippen mit den Köpfen, andere machen ein paar Tanzschritte. Aufwärmen zu den Klängen von US-Rapper Nelly.