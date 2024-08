Olympische Spiele Basketballer wollen Bronze - „Bereit sein“ gegen Serbien

Der Frust nach dem nicht einkalkulierten Aus im Olympia-Halbfinale saß tief bei den zuletzt so erfolgsverwöhnten deutschen Basketballern. „Es tut so weh“, schrieb Kapitän Dennis Schröder nach dem bitteren 69:73 im Halbfinale gegen Gastgeber Frankreich bei Instagram. „Aber wir haben noch eine Chance, ne Medaille zu holen. Also weiterhin fokussiert bleiben“, forderte der Point Guard.