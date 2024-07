Basketballer in Lille Basketballer noch ohne Gedanken an Wembanyama und Co.

Die spektakuläre Auftakt-Show von Wunderkind Victor Wembanyama verfolgten die deutschen Basketballer vor dem Fernseher. In den Köpfen von Dennis Schröder und Co. spielt der 20 Jahre alte französische Ausnahmespieler mit den Riesenarmen aber noch keine große Rolle. Schließlich steht vor dem Duell mit dem Gastgeber in Lille erst noch das Spiel gegen Brasilien an diesem Dienstag (21.00 Uhr) auf dem Programm.