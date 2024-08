Vor Olympia-Finale Basketballer der USA haben „ein Mathematik-Problem“

Die Sorgen von Steve Kerr hätten andere Trainer bei Olympia in Paris gerne. Am Tag nach der mit viel Mühe abgewendeten Halbfinal-Blamage konnte der Chefcoach der US-Basketballer locker über seinen mit Basketball-Superstars gespickten Luxuskader plaudern - statt in der internationalen Videoschalte ein schmachvolles Aus erklären zu müssen. Mit Misserfolg oder Scheitern hat Kerr bisher nichts zu tun, stattdessen ist das US-Team mit Stephen Curry und LeBron James auf dem Weg zum fünften Gold in Serie.