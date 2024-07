„Keine hat es mehr verdient als sie“ Mit welcher unglaublichen Olympia-Story Basketballerin Romy Bär nach Paris fährt

Saarbrücken · Romy Bär erzählt, wie sich die 37-Jährige kurz nach ihrer Schwangerschaft ohne Verein in das deutsche Basketball-Team kämpfte. In nur fünf Monaten brachte sie sich im Alleingang in Topform.

19.07.2024 , 08:06 Uhr

Die 37 Jahre alte Romy Bär hat es nach ihrer Schwangerschaft wieder in die Basketball-Nationalmannschaft geschafft. Die einstige Topspielerin der Saarlouis Royals fiebert den Olympischen Spielen entgegen. Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Eckehard Schulz

Von Kai Klankert Stellvertretender Leiter Sport