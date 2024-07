Gegner für Badminton-Duo Seidel und Lamsfuß Kuriose Auslosung: Das sind die Doppel-Gegner des St. Ingberters Marvin Seidel bei Olympia

Die Olympischen Spiele in Paris haben noch nicht einmal begonnen, da haben sie zumindest in der Sportart Badminton ihr erstes Kuriosum. Am vergangenen Freitag fand die Auslosung des Badminton-Weltverbandes BWF für die olympischen Konkurrenzen in den einzelnen Disziplinen statt. Außer in einer – ausgerechnet in der aus saarländischer Sicht interessantesten, dem Herrendoppel. Dort startet der Saarländer Marvin Seidel vom 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim mit seinem Partner Mark Lamsfuß (1. BC Wipperfeld).