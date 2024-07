Badminton-Nationalspieler Marvin Seidel und Mark Lamsfuß Wie sich die Badminton-Asse Seidel und Lamsfuß kurz vor dem Olympia-Start fühlen

Seit Wochen, ach was seit Monaten, schon dreht sich in der Deutschen Badminton-Nationalmannschaft und bei den Verantwortlichen des Deutschen Badminton-Verbandes (DBV) um Chef-Bundestrainer Hannes Käsbauer alles um das „Badminton-Knie der Nation“. Wird Nationalspieler Mark Lamsfuß rechtzeitig zu den Olympischen Spielen in Paris fit? Und wenn ja – wie fit kann er in knapp drei Wochen, wenn die ersten Gruppenspiele in Frankreichs Hauptstadt anstehen, überhaupt sein?