In ihrer Heimat kann sie sich nicht frei bewegen Badminton-Superstar Sindhu schätzt Saarbrücken für die Ruhe

Silber und Bronze hat sie bei den letzten Olympischen Spielen schon gewonnen – jetzt soll es für Pusarla Venkata Sindhu gerne etwas mehr werden. „Ja, absolut, es ist meine Mission, jetzt auf Gold zu gehen“, sagt die 29-jährige Ausnahmekönnerin im Badminton, die auch auf den Laufstegen der Modemetropole Paris eine gute Figur abgeben würde. Doch PV, wie die großgewachsene indische Starspielerin (1,79 Meter groß) gerufen wird, reist eben nicht in die Stadt der Liebe, um einen Schönheitspreis zu gewinnen. „Ich will eine weitere Medaille holen, das ist das Minimalziel – aber ich hoffe natürlich auf den großen Coup“, betont die Weltranglisten-13., die hofft, während ihres fünfwöchigen Aufenthalts in Saarbrücken die Weichen hin zum Ziel drittes Olympia-Edelmetall gestellt zu haben. „Es ist sehr schön hier – und die Bedingungen bestens“, sagt Sindhu zu den Gegebenheiten am Sportcampus Saar, wo sie unter den vielen Olympia-Athleten, die sich auf die Spiele vorbereiten, zu den Haupt-Attraktionen zählt.