Niederlage im Viertelfinale Aus für Sauer: Fechter wieder ohne Olympia-Medaille

Der Deutsche Fechter-Bund (DFeB) beendet auch die Olympischen Spiele in Paris ohne Medaille. Einen Tag nach Matyas Szabo scheiterte auch Florettfechterin Anne Sauer vor der eindrucksvollen Kulisse im edlen Grand Palais im Viertelfinale. Die 33-Jährige verlor gegen die italienische Weltmeisterin Alice Volpi mit 12:15. Wie schon 2016 in Rio de Janeiro und 2021 in Tokio geht der einst so erfolgsverwöhnte Verband damit leer aus.