Kritik am Dragqueens Auch Vatikan-Erzbischof empört über Olympia-Eröffnungsfeier

Vor Paglia hatten sich schon andere Kirchenobere entrüstet gezeigt, darunter die französische Bischofskonferenz. Der Passauer Bischof Stefan Oster, in der Deutschen Bischofskonferenz für den Sport zuständig, schrieb auf X von einem „queeren Abendmahl“, das „ein Tiefpunkt und in der Inszenierung völlig überflüssig“ gewesen sei. Auch Konservative und rechtsextreme Politiker in Frankreich übten Kritik, ebenso wie die russisch-orthodoxe Kirche und das Außenministerium in Moskau.