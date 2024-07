Olympische Spiele „Anti-Judoka“: Trippel schimpft nach Olympia-Aus

„Ich kann von Glück sprechen, dass ich hier bin. In einem anderen Universum wäre ich jetzt zu Hause gesessen und hätte Livestream geguckt“, sagte Trippel, der am Samstag noch im Mixed-Team-Event auf die Matte gehen wird. 2021 in Tokio hatte er mit der deutschen Mannschaft in diesem Wettbewerb Bronze gewonnen.