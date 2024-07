Angstgegner Kroatien zu stark „Anders auftreten“: Handballer wollen nicht mehr lieb sein

Bundestrainer Alfred Gislason sank mit stoischer Miene in einen Stuhl und ließ die kroatische Handball-Party völlig regungslos über sich ergehen. Seine Schützlinge standen da bereits Arm in Arm auf dem Parkett und schworen sich auf die nächste Olympia-Probe gegen Spanien ein. „Wir müssen Gas geben und uns zusammenreißen, weil wir hier nichts geschenkt bekommen. Wir werden in zwei Tagen besser sein“, kündigte Spielmacher Juri Knorr kämpferisch an. Trotz der Niederlage haben die deutschen Handballer weiterhin gute Chancen, die K.o.-Phase zu erreichen.