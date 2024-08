Saarbrücken verbindet diese beiden Sportlerinnen Zwei Weltstars werden am Sportcampus zu Freundinnen

Am Sonntagabend steht fest, wie viele Olympiamedaillen die Sportler gewonnen haben, die sich in Saarbrücken am Sportcampus vorbereitet haben. Neben dem saarländischen Gold von Triathlet Tim Hellwig mit der Staffel glänzt auch das Edelmetall von Leichtgewichts-Boxerin Kellie Harrington golden. Die irische Volksheldin, die wir in Saarbrücken als äußerst sympathisch kennenlernten, triumphierte ein zweites Mal nach Tokio 2021.