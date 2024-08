Olympische Spiele Als Friedensbotschafterin zu Olympia-Gold: „Es ist für alle“

Im Jubel über die olympische Goldmedaille stimmte die ukrainische Hochsprung-Weltrekordlerin Jaroslawa Mahutschich nachdenkliche Worte an. „Diese Medaille ist wichtig, aber in meinem Land hat Russland Menschen getötet. Wir kämpfen für alle Sportler“, sagte die 22-Jährige. „Fast 500 Sportler starben im Krieg und können nie an Wettkämpfen teilnehmen. Sie werden nie feiern, sie werden diese Atmosphäre nie spüren, deshalb freue ich mich besonders über diese Medaille. Sie ist für sie alle.“