Deutsche Olympia-Handballer Absichtliche Pleite? - Slowenien-Trainer nährt Spekulationen

Nach einem guten Start mit einer Zwei-Tore-Führung hielten die Slowenen bis zum 13:13 (20.) mit, ehe die deutsche Mannschaft bis zur Pause auf neun Tore davonzog. Bundestrainer Alfred Gislason hatte nach der Partie am Sonntag erklärt: „Es wurde viel darüber geredet: wollen beide Mannschaften gewinnen, wollen beide Mannschaften verlieren? Letztlich kamen beide Mannschaften rein, um zu gewinnen. Es ist auch fast unmöglich in so ein Spiel zu gehen und zu sagen, wir wollen nur mit halber Kraft spielen.“