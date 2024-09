Sommerspiele 43 digitale Manipulationskampagnen gegen Olympia in Paris

Frankreichs Sicherheitsbehörden haben Dutzende aus dem Ausland gesteuerte digitale Manipulationskampagnen gegen die Olympischen und Paralympischen Spiele in Paris aufgedeckt. Insgesamt wurden 43 feindliche Informationsmanöver festgestellt, an denen verschiedene Akteure zwischen April 2023 und dem Ende der Paralympics am vergangenen Wochenende beteiligt waren, wie die Regierung in Paris mitteilte. Aus welchen Ländern diese am Ende erfolglosen Destabilisierungskampagnen kamen, wurde nicht gesagt.